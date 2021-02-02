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Прилетело за Крым: солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину

Прилетело за Крым: солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину
00:27 Сегодня Телеграф

За нарушение украинского законодательства гражданину Беларуси, солисту группы “Песняры” Валерию Дайнеко запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. На данный момент музыкант вылетел рейсом в Минск.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в Фейсбуке.

31 января в пункте пропуска “Борисполь” сотрудники Госпогранслужбы задержали музыканта. В ходе разговора пограничники установили, что летом 2020 года Валерий находился в Крыму. А попал он туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Стоит отметить, что факт незаконного въезда на остров Валерий Дайнеко подтвердил лично, сообщив, что попал туда самолетом через закрытый пункт пропуска “Симферополь”.

На данный момент музыкант вылетел рейсом в Минск.

Валерию Дайнеко - советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА "Песняры" (1977—1992), солист ансамбля "Белорусские песняры" с 1998 года.

Именно в исполнении Валерия Дайнеко зазвучала песня "Беловежская пуща", которая принесла коллективу "Песняры" известность.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, по запросу от СБУ попали еще пять российских артистов - Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя), Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Запрет, Музыкант, Песняры, Валерий Дайнеко.
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