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Российский рэпер Гуф собрался на заработки в Донецк: сеть вскипела из-за билетов

Российский рэпер Гуф собрался на заработки в Донецк: сеть вскипела из-за билетов
09:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российский рэпер Гуф, настоящее имя Алексей Долматов, готовит концерт в оккупированном Донецке. Мероприятие датируется 20 февраля и продлится около 45 минут, но, если артист захочет, концерт будет продлен.

О будущем концерте Гуф объявил на своей странице в Instagram, опубликовав в сторис афишу.

 

Новость о концерте всколыхнула сеть. Однако пользователи возмущены ценой на билеты, которые практически в 5 раз дороже, чем на билет в Москве.

Генеральный директор ресторанов VerTu, который по совместительству является организатором концерта, Турал Вердиев сообщил, что столь высокие цены на билеты получаются из-за райдера, который представил Гуф.

Отметим, что СБУ запретила рэперу въезд в Украину из-за выступлений в Крыму до 1 марта 2021 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что рэпер Гуф изрядно потолстел после отдыха на Бали.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

Все по теме:

Донецк, Концерт, Рэпер, Музыкант, Гуф, Алексей Долматов.
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