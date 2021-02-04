Российский рэпер Гуф собрался на заработки в Донецк: сеть вскипела из-за билетов

Российский рэпер Гуф, настоящее имя Алексей Долматов, готовит концерт в оккупированном Донецке. Мероприятие датируется 20 февраля и продлится около 45 минут, но, если артист захочет, концерт будет продлен.

О будущем концерте Гуф объявил на своей странице в Instagram, опубликовав в сторис афишу.

Новость о концерте всколыхнула сеть. Однако пользователи возмущены ценой на билеты, которые практически в 5 раз дороже, чем на билет в Москве.

Генеральный директор ресторанов VerTu, который по совместительству является организатором концерта, Турал Вердиев сообщил, что столь высокие цены на билеты получаются из-за райдера, который представил Гуф.

Отметим, что СБУ запретила рэперу въезд в Украину из-за выступлений в Крыму до 1 марта 2021 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что рэпер Гуф изрядно потолстел после отдыха на Бали.