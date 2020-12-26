"Шрек": потолстевший Гуф запечатлелся с зеленой маской на лице (фото, видео)

Российский рэпер Алексей Долматов, он же Гуф, очень сильно поправился во время отдыха на Бали со своей девушкой Юлией Королевой, и поклонники стали просить кумира сесть на диету.
View this post on Instagram
На этот раз Гуф ответил фолловерам оригинальным образом. Он сделал себе гидрогелевую зеленую маску на лице, которая призвана защищать кожу и разглаживать морщинки.
Кадры процедуры выложили некоторые Telegram-каналы, сопроводив фото оригинальными комментариями подписчиков.
Telegram-канал Светские хроники
В одном из постов Алексей признался, что на отдыхе ослабил бдительность и растерял былую физическую форму, но просит своих фанов не корить его за полноту.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее бывшая жена Гуфа - Айза Анохина - оскандалилась из-за фото своих гениталий.