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Суббота, 26.12.2020
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"Шрек": потолстевший Гуф запечатлелся с зеленой маской на лице (фото, видео)

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12:37 Сегодня Телеграф

Российский рэпер Алексей Долматов, он же Гуф, очень сильно поправился во время отдыха на Бали со своей девушкой Юлией Королевой, и поклонники стали просить кумира сесть на диету.

 
 
 
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На этот раз Гуф ответил фолловерам оригинальным образом. Он сделал себе гидрогелевую зеленую маску на лице, которая призвана защищать кожу и разглаживать морщинки.

Кадры процедуры выложили некоторые Telegram-каналы, сопроводив фото оригинальными комментариями подписчиков.

Telegram-канал Светские хроники

В одном из постов Алексей признался, что на отдыхе ослабил бдительность и растерял былую физическую форму, но просит своих фанов не корить его за полноту.

 
 
 
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Ранее бывшая жена Гуфа - Айза Анохина - оскандалилась из-за фото своих гениталий.

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Гуф, Алексей Долматов.

Автор:

Телеграф
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