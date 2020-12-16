Хомяк: фото и видео с располневшим Гуфом позабавили сеть

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, поднабрал в весе, отметили его поклонники. Среди многочисленных комментариев под снимками рэпера можно увидеть как подколы, таки и комплименты в сторону Алексея.

«Выглядит хорошо! удивительно», «С наркотой завязал,и вес попёр», «Как же он отвратно стал выглядеть, толстый стал, жуть», «блин, мужику 40,все с ним нормально», «Вот это хомяк» - пишут фаны.

Сказать бы, что лишние килограммы не беспокоят музыканта, ведь он не стесняется публиковать подобные снимки. Однако почему же он тогда закрыл комментарии под одним из постов в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @therealguf

Сравните сами, каким он был раньше:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @therealguf

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @therealguf

Ранее, «Телеграф» сообщал, что российская певица Лолита значительно похудела.