Кто такая Айза Анохина и что за странное фото она "случайно" выложила в Instagram

Вчера вечером, 4 сентября, известная российская телеведущая Айза Анохина оскандалилась в Инстаграм.
Девушка выложила в сториз собственное фото без трусов, запечатлев интимное место крупным планом. При этом Айза даже наложила на снимок модный фильтр.
Когда блогерша поняла, что натворила - через минуту удалила снимок, но тот уже успел стать достоянием общественности и распространиться по всей сети.
По утверждению самой Айзы, фото предназначалось ее возлюбленному, певцу Олегу Майами, однако по ошибке девушка отправила его не в директ мужчине, а на показ миллионной аудитории подписчиков ее аккаунта.
Блогерша призналась, что после публикации ее чуть не хватил сердечный приступ, а потом она "залилась хохотом", осознав всю "комичность ситуации".
Конечно, далеко не все поверили в то, что эта публикация была случайностью. Многие решили, что так Айза просто хотела напомнить о своей персоне и получить побольше популярности.
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Отметим, что с 2008 года Айза Анохина была замужем за Алексеем Долматовым, известным под концертным псевдонимом Guf. В 2014 году пара развелась. От рэпера Айза воспитывает сына Сами.