Кто такая Айза Анохина и что за странное фото она "случайно" выложила в Instagram

Известная российская телеведущая и бывшая жена популярного рэпера Гуфа случайно разместила в соцсети фото своих гениталий, а когда опомнилась, было уже поздно.

Вчера вечером, 4 сентября, известная российская телеведущая Айза Анохина оскандалилась в Инстаграм.

Девушка выложила в сториз собственное фото без трусов, запечатлев интимное место крупным планом. При этом Айза даже наложила на снимок модный фильтр.

Когда блогерша поняла, что натворила - через минуту удалила снимок, но тот уже успел стать достоянием общественности и распространиться по всей сети.

По утверждению самой Айзы, фото предназначалось ее возлюбленному, певцу Олегу Майами, однако по ошибке девушка отправила его не в директ мужчине, а на показ миллионной аудитории подписчиков ее аккаунта.

Блогерша призналась, что после публикации ее чуть не хватил сердечный приступ, а потом она "залилась хохотом", осознав всю "комичность ситуации".

Конечно, далеко не все поверили в то, что эта публикация была случайностью. Многие решили, что так Айза просто хотела напомнить о своей персоне и получить побольше популярности.

View this post on Instagram A post shared by A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam) on Aug 19, 2020 at 6:13am PDT

Отметим, что с 2008 года Айза Анохина была замужем за Алексеем Долматовым, известным под концертным псевдонимом Guf. В 2014 году пара развелась. От рэпера Айза воспитывает сына Сами.