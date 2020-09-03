Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике

Уже долгое время модель находится на испанском острове Ибица. Она отдыхает на берегу моря, принимает солнечные ванны и щеголяет пышными формами в откровенных бикини.
Новыми снимками с отдыха Деми поделилась на своей странице в Инстаграме.
25-летняя модель предстала в соблазнительном купальнике, состоящего из белого верха с пышными рукавами и черных трусиков. Такой "наряд" отлично подчеркнул большую грудь Роуз и ее аппетитные ягодицы.
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Вообщем ее образ чем-то смахивал на пиратский. Особенно пляжно-пиратский образа дополнили длинная подвеска с крестом, солнцезащитные очки круглой формы и декоративные перья в волосах, которые Деми заплела в косу. На лице она сделала фирменный макияж с натуральным блеском на губах.