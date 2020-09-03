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Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике

Горячие снимки: Деми Роуз похвасталась формами в откровенном купальнике
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Деми Роуз без сомнений является одной из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Девушка не устает поражать своих поклонников сексуальными снимками.

Уже долгое время модель находится на испанском острове Ибица. Она отдыхает на берегу моря, принимает солнечные ванны и щеголяет пышными формами в откровенных бикини.

Новыми снимками с отдыха Деми поделилась на своей странице в Инстаграме.

25-летняя модель предстала в соблазнительном купальнике, состоящего из белого верха с пышными рукавами и черных трусиков. Такой "наряд" отлично подчеркнул большую грудь Роуз и ее аппетитные ягодицы.

 
 
 
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Публикация от Demi  (@demirose)

Деми Роуз засветила пышные формы в крошечном бикини (Фото)

Вообщем ее образ чем-то смахивал на пиратский. Особенно пляжно-пиратский образа дополнили длинная подвеска с крестом, солнцезащитные очки круглой формы и декоративные перья в волосах, которые Деми заплела в косу. На лице она сделала фирменный макияж с натуральным блеском на губах.

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Все по теме:

Модель, Снимки, Наряд, Деми Роуз.

Автор:

Телеграф
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