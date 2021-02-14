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Первая полноценная работа гитариста группы: "Бумбокс" презентовали новую песню и клип на нее (видео)

Первая полноценная работа гитариста группы: "Бумбокс" презентовали новую песню и клип на нее (видео)
18:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала новый хит о любви - "Жаль". Премьера песни и клипа состоялась 14 февраля на ютуб-канале группы.

Андрей Хлывнюк выступил автором слов, а гитарист группы Дмитрий Кувалин создал музыку.

"Песня написана в стилистике ранних наших записей 2004-2009 годов, когда в аранжировке доминировали вокал, гитара и диджеинг" - рассказал солист группы.

Другие музыканты также убеждены, что новый трек, как машина времени переносит их на 15 лет назад.

Режиссер Стас Гуренко, который снял группе клип на песню, рассказал, что основной идеей визуального ряда песни" Жаль " было показать дороги и улицы, по которым условный герой едет к своей любви. Особенно важным было, чтобы это были узнаваемые улицы Киева.

Стас признался, что первые два дня работы давались сложно, приходилось устраивать перерыв каждые пять минут.

"Нам очень повезло с погодой, мы встретились, приняли решение о съемке и буквально за три дня начали работу. К этому Киев месяц был в сером тумане и дожди, а во время съемок туман рассеялся, и в первый день нам даже светило солнце" - рассказал Гуренко.

Ранее, "Телеграф" писал, что к дню всех влюбленных украинский певец Артем Пивоваров презентовал ремейк своего хита "Кислород".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 521

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Музыка, Клип, Бумбокс, Андрей Хлывнюк.
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