Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа

Популярная французская группа Daft Punk попрощалась с фанатами, выпустив восьмиминутное видео под названием "Epilogue".

Позже представитель группы Катрин Фразье официально подтвердила, что группа прекращает существование.

В чем заключается причина распада дуэта, представитель не сообщила.

"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки.

Daft Punk - Get Lucky

Daft Punk - Instant Crush

Daft Punk - Lose Yourself to Dance

Daft Punk - Digital Love

Daft Punk - One More Time

Как известно, группа была создана в 1993 году в Париже Ги-Мануэлем де Омем-Кристо и Томасом Бангальте. Популярность их настигла в конце девяностых, когда во Франции было популярным хаус-движение.

Музыка Daft Punk представляет собой сочетание элементов электро, хауса, диско и синтипопа. Их считают одними из идеологов французского хауса.

За все время активности, дуэт семь раз был удостоен премии "Грэмми".

Как сообщалось ранее, Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".