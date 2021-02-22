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Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа

Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Обновлено 20:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Популярная французская группа Daft Punk попрощалась с фанатами, выпустив восьмиминутное видео под названием "Epilogue". 

Позже представитель группы Катрин Фразье официально подтвердила, что группа прекращает существование. 

В чем заключается причина распада дуэта, представитель не сообщила. 

"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки. 

Daft Punk - Get Lucky

Daft Punk - Instant Crush

Daft Punk - Lose Yourself to Dance

Daft Punk - Digital Love

Daft Punk - One More Time

Как известно, группа была создана в 1993 году в Париже Ги-Мануэлем де Омем-Кристо и Томасом Бангальте. Популярность их настигла в конце девяностых, когда во Франции было популярным хаус-движение. 

Музыка Daft Punk представляет собой сочетание элементов электро, хауса, диско и синтипопа. Их считают одними из идеологов французского хауса. 

За все время активности, дуэт семь раз был удостоен премии "Грэмми".  

Как сообщалось ранее, Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Музыка, Daft Punk.
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