Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа

Популярная французская группа Daft Punk попрощалась с фанатами, выпустив восьмиминутное видео под названием "Epilogue".
Позже представитель группы Катрин Фразье официально подтвердила, что группа прекращает существование.
В чем заключается причина распада дуэта, представитель не сообщила.
"Телеграф" предлагает вам вспомнить хиты, благодаря которым имя группы стало известно широкой общественности, а не только любителям электронной музыки.
Daft Punk - Get Lucky
Daft Punk - Instant Crush
Daft Punk - Lose Yourself to Dance
Daft Punk - Digital Love
Daft Punk - One More Time
Как известно, группа была создана в 1993 году в Париже Ги-Мануэлем де Омем-Кристо и Томасом Бангальте. Популярность их настигла в конце девяностых, когда во Франции было популярным хаус-движение.
Музыка Daft Punk представляет собой сочетание элементов электро, хауса, диско и синтипопа. Их считают одними из идеологов французского хауса.
За все время активности, дуэт семь раз был удостоен премии "Грэмми".
Как сообщалось ранее, Алексей Потапенко, известный как Потап, 22 февраля представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".