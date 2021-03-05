"Это прекрасно": новый клип Джастина Бибера поразил его поклонников (видео)

5 марта популярный канадский певец Джастин Бибер презентовал новый музыкальный клип на песню "Hold On". Премьера ролика состоялась на ютуб-канале артиста.

В трогательном клипе Джастин рассказывает историю любви парня к девушке, которая больна раком. Ради своей возлюбленной главный герой, которого играет сам Бибер, идет на рискованный поступок: грабит банк, чтобы оплатить ей лечение.

Этой композицией певец хотел передать стремление общества к исцелению и справедливости.

Поклонники творчества Джастина положительно приняли новую видеоработу певца. За несколько часов, видео набрало больше миллиона просмотров. Отметим, что на момент написания новости у клипа уже было 2,2 млн просмотров.

В комментариях фанаты отмечают, что клип впечатлил их до мурашек.

"Это прекрасно", "Отличная песня, лучший певец 2021", "Замечательная песня", "какая прекрасная песня, как и история" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джастин Бибер записал рождественскую песню "Holy" вместе с хором медицинских работников. Таким образом он решил поддержать медиков в столь тяжелое время пандемии коронавируса.