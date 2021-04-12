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Появление Дантеса из коробки и уход сразу троих участников из каждой команды: как прошел четвертьфинал "Голосу країни"

Появление Дантеса из коробки и уход сразу троих участников из каждой команды: как прошел четвертьфинал "Голосу країни"
00:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 11 апреля состоялся новый этап 11 сезона шоу "Голос країни" - первый прямой эфир - четвертьфинал. Звездные тренеры - Тина Кароль, Монатик, Нади Дорофеева и Олег Винник и участники их команд продолжили борьбу за победу в проекте. 

По правилам 11 сезона в первом прямом эфире шоу покинет сразу по три участника из каждой команды. Также, к каждому тренеру присоединились по еще одному конкурсанту. Зрители выбрали путем голосования, кого из выбывших участников на этапе нокаутов вернуть в проект. 

В команду Дорофеевой вернули - Сергея Лазановского, Тины Кароль - Денис Калитовский, Олега Винника - Сергея Нейчева и в команду Монатика - Анастасия Буханцова.

Первыми выступали воспитанники Нади Дорофеевой. Открыл прямые эфиры рокер Андрей Науменко. Вторым выступил Илья Николаенко, после него признался в любви своей супруге Илья Резников. Четвертой выступила единственная девушка из команды Нади Дорофеевой Ирина Эбралидзе, что посвятила свое выступление врачам, которые увы не перенесли коронавирус. И последним из команды выступил спасенный Сергей Лазановский.

Итого по итогам голосования и выбора Нади Дорофеевой в полуфинал проходят - Сергей Лазановский (зрители) и Илья Николаенко (тренер).

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Вторыми в четвертьфинале выступали участники команды Олега Винника. Первой из команды выступила Галина Куришко, за ней исполнил песню своего кумира Фредди Меркьюри единственный рокер из команды Олега Богдан Муха,  третьей спела Диляря Дидаркизи. Четвертым исполнил свою конкурсную песню Андрей Кудинов, ну и завершил спасенный зрителями Сергей Нейчев.

Итого по итогам голосования и выбора Олега Винника в полуфинал проходят - Сергей Нейчев (зрители) и Галина Куришко (тренер).

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Третьими в борьбу вступила команда Димы Монатика. Первым стартанул блогер и певец Тема Паучек, вторым зажег на сцене украинский певец, экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб, и тройку закрыла украинская певица Кола. Четвертым выступил Владимир Хоменко и пятой - спасенная зрителями Анастасия Буханцова.

Итого по итогам голосования и выбора Монатика в полуфинал проходят - Тема Паучек (зрители) и Анастасия Прудиус/Кола (тренер).

 
 
 
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И завершают четвертьфинал участники из команды народной артистки Украины Тины Кароль. Первой выступила звезда города Ровно, народная любимица Юлия Тимочко, после девушки на сцене появился популярный певец Никита Ломакин, и завершил троку  - спасенный Денис Калитовский. Четвертой поражать зрителей и судей диспетчерка дальнобойщиков Катя Гладий, и закончила четвертьфинал украинская певица Мила Нитич.

Итого по итогам голосования и выбора Тины Кароль в полуфинал проходят - Катерина Гладий (зрители) и Юлия Тимочко (тренер).

 
 
 
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Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Через неделю состоится полуфинал 11 сезона вокального шоу. Следующий выпуск пройдет в воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" в 21:00. Не пропустите!

Ранее "Телеграф" сообщал, как прошли вторые вокальные нокауты 11 сезона "Голос країни".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Шоу, Надя Дорофеева, Голос страны, Голос країни, Монатик, Олег Винник.
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