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Певица взяла самую низкую ноту и вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннеса

Певица взяла самую низкую ноту и вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннеса
02:43 Сегодня Телеграф

Певица Джой Чепме из графства Суррей, Британская Колумбия стала обладательницей статуса рекордсмена Книги рекордов Гиннеса. Специалисты зафиксировали исполнение самой низкой ноты среди женщин.

Певица взяла ноту C на фортепиано. Об этом сообщает ресурс cbc.

"Это облегчение, потому что это был долгий год в попытках сделать это, и это очень нервировало", - не скрывала своих эмоций победительница.

 Стоит отметить, ранее певица Лена Лихи из Уэльса была рекордсменкой по самой низкой ноте среди слабого пола Она взяла ноту ре большой октавы, что эквивалентно частоте 72,5 герца. До этого рекорд в этой категории составлял 82,4 герца (нота ми большой октавы). Процесс оформления исторического события проходил в музыкальной школе Вагнера в Кобленце (Германия).

Напомним, в Норвегии 52-летний фанат "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли установил новый мировой рекорд по самому длительному исполнению  его песен. Мужчина выступал перед зрителями сцене 50 часов, 50 минут и 50 секунд. Каждый час он делал перерыв на 5 минут.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Книга рекордов Гиннеса, Певица, Лена Лихи.
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