Антин Мухарский бросил пить

Известный украинский музыкант и шоумен Антин Мухарский "Орест Лютий" решил полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Для этого он даже сделал себе соответствующую татуировку.

Такой новостью музыкант поделился со своими поклонниками у себя на странице в facebook.

"Сегодня, 24 апреля, принял судьбоносное решение - навсегда вычеркнуть из своей жизни алкоголь. Решение не простое, потому что мои отношения с ним давние, и не всегда приятные. Спасибо всем, кто делил эти годы со мной бутылку, бокал, рюмку, граненый стакан (было и с горла). Теперь те времена уже - история", - написал Мухарский.

Он также продемонстрировал свежую фотографию новой татуировки – надпись "no drink".

Антин Мухарский пообещал в будущем более подробно написать о причинах такого решения.

Отметим, что многие известные люди имели проблемы с алкоголем. Так британский футболист Уэйн Руни даже нанял специалиста по семейным отношениям, чтобы тот помог спортсмену бросит пить.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию после смертельного ДТП с участием пьяного артиста.