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"Мгновенно, травмоопасно, обидно и больно": Надя Дорофеева разбила машину в своем новом клипе (видео)

"Мгновенно, травмоопасно, обидно и больно": Надя Дорофеева разбила машину в своем новом клипе (видео)
09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-солистка популярной группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева, начавшая сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA, презентовала свой новый клип на песню "Почему". Премьера видео состоялась 11 июня на ютуб канале артистки. 

"Почему"  - это песня о расставании, о конце отношений, которое переживал в своей жизни каждый. В своем треке певица хотела передать всю боль, обиду и страдания, которые чувствует покинутый человек, через призму хореографии. И видимо разбитая машина, на которую артистка срывает свою злость, является одушевлением того, кто бросил.

"Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории" - описывает клип Дорофеева.

Первые отзывы о новой песне Нади Дорофеевой в основном положительные. Поклонники восторгаются свой любимицей, засыпая ее комплементами в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал, что 5 июня в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы DOROFEEVA, на котором помимо нее выступили Позитив, Монатик и Алексей Дурнев.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Музыка, Клип, Песня, Дорофеева, Надя Дорофеева.
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