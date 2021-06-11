"Мгновенно, травмоопасно, обидно и больно": Надя Дорофеева разбила машину в своем новом клипе (видео)

Экс-солистка популярной группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева, начавшая сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA, презентовала свой новый клип на песню "Почему". Премьера видео состоялась 11 июня на ютуб канале артистки.

"Почему" - это песня о расставании, о конце отношений, которое переживал в своей жизни каждый. В своем треке певица хотела передать всю боль, обиду и страдания, которые чувствует покинутый человек, через призму хореографии. И видимо разбитая машина, на которую артистка срывает свою злость, является одушевлением того, кто бросил.

"Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории" - описывает клип Дорофеева.

Первые отзывы о новой песне Нади Дорофеевой в основном положительные. Поклонники восторгаются свой любимицей, засыпая ее комплементами в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал, что 5 июня в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы DOROFEEVA, на котором помимо нее выступили Позитив, Монатик и Алексей Дурнев.