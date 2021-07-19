Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре 2021" в Витебске

С 14 по 19 июля в Витебске проходил музыкальный конкурс "Славянский базар 2021". Из-за политической ситуации в Беларуси, многие участники решили отказаться от участия в фестивале, но от Украины представитель был.

28-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель решила попытать удачу, и она таки улыбнулась ей. Девушка заняла второе место, которое разделила с исполнителем из Беларуси Даниилом Мышковцом.

Результаты музыкального конкурса опубликованы на странице "Славянского базара" в Фейсбук.

Рената пока не прокомментировала свое призовое место в конкурсе, но на своей странице в Инстаграм показала несколько видео со своего выступления и похвасталась фото с Николаем Басковым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata Shtifel (@renatashtifel)

Рената Штифель - украинская певица, родом из Ужгорода. Еще с 7 лет начала заниматься музыкой и поступила музыкальную школу имени Петра Чайковского. На ее счету участие в таких конкурсах как: "Крок до Зірок", "Наша Земля Україна", "Черноморские игры", "Молода Галичина", "Новая волна". Также в 2008-м Рената стала финалисткой "Детского Евровидения", а в 2012-м - попытала свою удачу уже во "взрослом Евровидении".

Закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. За свою карьеру уже успела поработать с Вадимом Лисицей, Русланом Квинтой и Тимофеем Нагорным.

Ранее, "Телеграф" писал, что Никита Алексеев рассказал, как относится к выступлению на музыкальном фестивале "Славянский базар в Витебске".