"Я наперед никогда не думаю": ALEKSEEV ответил, поедет ли на фестиваль "Славянский базар" в Беларусь (видео)

Известный украинский певец Никита Алексеев, который выступает под сценическим псевдонимом ALEKSEEV, рассказал ведущей "Світського життя" Екатерине Осадчей, планирует ли выступать на музыкальном фестивале "Славянский базар в Витебске" в Беларуси несмотря на то, что в стране происходят массовые задержания при самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко. Стоит отметить, что певец в 2017 году в Беларуси был признан лучшим исполнителем на церемонии награждении премии "Наша Лига", а также выступал за соседнюю страну на "Евровидении" в 2018 году.

"Когда мы видим неправомерные действия к любому человеку, это не есть хорошо. Поэтому здесь может быть только одно мнение", - сказал Никита по поводу ситуации в Беларуси.

На вопрос, поедет ли певец на фестиваль "Славянский базар" в июле 2021 года, ALEKSEEV ответил: "Пока мне никто не звонил. Я наперед никогда не думаю, но если там ничего не поменяется, то вы сами все понимаете".

Напомним, что ALEKSEEV является полуфиналистом четвертого сезона вокального шоу "Голос країни", а также лауреатом музыкальной премии "YUNA-2016" как "Открытие года".

Молодой артист живет в Киеве с вокалисткой "ВИА Гры", российской певицей Ульяной Синецкой, которая уже три года проживает в Украине.