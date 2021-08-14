"Особенная песня": сеть в восторге от нового хита KHAYAT, посвященного Дню независимости Украины

Участник Национального отбора на Евровидение, украинский певец Андрей Хайат, более известный под псевдонимом KHAYAT, одна из песен которого вошла в топ-10 лучших украинских хитов первой половины 2021 года, презентовал свою новую композицию - "Гімн землі".

Премьера состоялась на ютуб-канале артиста.

"Гімн землі" - это манифест, который транслирует любовь, уважение и благодарность своей Родине" - говорится в описании песни, которая была создана к 30-летию Независимости Украины.

Поклонники творчества Андрея Хайата остались в восторге от новинки, отмечая, что именно такие песни должны присутствовать в плейлистах на празднованиях Дня независимости.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская хип-хип-исполнительница Алена Савраненко, более известна как Alyona Alyona, попала под шквал критики за новый клип "Заплутались", снятый совместно с певицей KRUTЬ.