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"Особенная песня": сеть в восторге от нового хита KHAYAT, посвященного Дню независимости Украины

"Особенная песня": сеть в восторге от нового хита KHAYAT, посвященного Дню независимости Украины
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Участник Национального отбора на Евровидение, украинский певец Андрей Хайат, более известный под псевдонимом KHAYAT, одна из песен которого вошла в топ-10 лучших украинских хитов первой половины 2021 года, презентовал свою новую композицию - "Гімн землі". 

Премьера состоялась на ютуб-канале артиста. 

"Гімн землі" - это манифест, который транслирует любовь, уважение и благодарность своей Родине" - говорится в описании песни, которая была создана к 30-летию Независимости Украины.

Поклонники творчества Андрея Хайата остались в восторге от новинки, отмечая, что именно такие песни должны присутствовать в плейлистах на празднованиях Дня независимости. 

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская хип-хип-исполнительница Алена Савраненко, более известна как Alyona Alyona, попала под шквал критики за новый клип  "Заплутались", снятый совместно с певицей KRUTЬ.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Музыка, Песня, День независимости Украины, KHAYAT, Андрей Хаят.
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