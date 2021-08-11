"Бери швабру - иди площадь мыть": новый клип Alyona Alyona захейтили в сети

Оскандалившаяся из-за дрифта на Софийской площади во вторник, 10 августа, украинская хип-хип-исполнительница Алена Савраненко, более известна как Alyona Alyona, выпустила на следующий день новый клип на совместную песню с певицей KRUTЬ - "Заплутались".

30-летняя артистка засветилась на съемках рекламного ролика Red Bull, в результате которой пострадало покрытие столичной площади. Киевляне остаются недовольны сложившейся ситуацией, и теперь требуют от Alyona публичных извинений и видео, где она с командой отмывает следы шин на Софийской площади.

Напомним, что в городской администрации Киева и Национальной полиции сообщили, что не давали разрешение на проведение подобного мероприятия, поэтому Red Bull грозить ответственность.

Позже и сама Alyona Alyona отреагировала на вспыхнувший скандал с дрифтерами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Alyona Alyona в июле этого года представила клип на песню "Назавжди ваша".