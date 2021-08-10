К концу дня Red Bull прокомментировали скандальную съёмку на Софиевской площади

В компании Red Bull извинились за вспыхнувший скандал с дрифтерами, устроившими заезд по Софиевской площади в Киеве.

Их сообщение обнародовано в сториз в официальном инстаграм-аккаунте украинского филиала.

"К сожалению случилось так, что мы не придерживались всех необходимых процедур. Это было недочетом с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что изначально руководились принципом, оставить Софиевскую площадь в изначальном виде и работы по уборке продолжаются.

Тем временем, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что машины, которые участвовали в съемках клипа были изъяты.

"По состоянию на 19.30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия", - написала она.

До этого в прокуратуре оценили ущерб от действий дрифтеров в 50 тысяч гривен. Ответственным лицам может грозить до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет ее лишения.

Как сообщалось ранее, "заезд" прошел в 10 августа в 7:30. Сами организаторы акции заявили, что она была согласована с полицией.

В полиции позже ответили, что никаких разрешений они не давали.

Примечательно, что среди участников акции была украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.