Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая приняла участие в скандальном дрифте на Софийской площади, прокомментировала инцидент. По ее словам, ни она сама, ни ее команда, не знали, что у компании Red Bull, которая была организатором шальной езды, не было разрешения на подобные действия.

Видеообращение певица выложила в Instastories.

"Это не было съемкой рекламы или какого-то моего клипа. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира, и Red Bull хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню независимости. Решили подключить лидеров мнений, одним из которых была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все отчистят", - заявила исполнительница.

Также она заявила, что не может еще как-то прокомментировать эту ситуацию и посоветовала обращаться к организатору съемок - компании Red Bull.

Как сообщалось, в центре Киева утром во вторник, 10 августа, съемочная группа компании Red Bull организовала дрифт на Софиевской площади.В одной из машин заметили певицу Alyona Alyona. Украинцев разгневали такие гонки в исторической части города. Они рекомендовали компании извиниться за ситуацию и отмыть следы шин на площади.