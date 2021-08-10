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Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади
Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади

Alyona Alyona отреагировала на скандал с дрифтом на Софийской площади
17:59 Сегодня Телеграф фото Instagram alyona.alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая приняла участие в скандальном дрифте на Софийской площади, прокомментировала инцидент. По ее словам, ни она сама, ни ее команда, не знали, что у компании Red Bull, которая была организатором шальной езды, не было разрешения на подобные действия. 

Видеообращение певица выложила в Instastories.

"Это не было съемкой рекламы или какого-то моего клипа. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира, и Red Bull хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню независимости. Решили подключить лидеров мнений, одним из которых была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все отчистят", - заявила исполнительница. 

Также она заявила, что не может еще как-то прокомментировать эту ситуацию и посоветовала обращаться к организатору съемок - компании Red Bull. 

Как сообщалось, в центре Киева утром во вторник, 10 августа, съемочная группа компании Red Bull организовала дрифт на Софиевской площади.В одной из машин заметили певицу Alyona Alyona. Украинцев разгневали такие гонки в исторической части города. Они рекомендовали компании извиниться за ситуацию и отмыть следы шин на площади. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Alyona Alyona, Альона Альона, дрифт на софийской.
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