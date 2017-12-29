Чего здесь только не увидишь! Американцы вообще не парятся своим внешним видом.

Чего здесь только не увидишь! Американцы вообще не парятся своим внешним видом. Людям на этих фото безразлично, что вы о них подумаете. Они одевают то, что хотят, чтобы было комфортно. В американском супермаркете Walmart можно увидеть разных фриков. Именно поэтому магазины и поставили себе скрытые камеры, которые фотографируют покупателей. Затем эти фото людей в дикой одежде выставляют на специальный сайт, где все желающие могут себе посмеяться над ними. А здесь очень оригинальные экземпляры, поверьте.