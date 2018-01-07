Многие люди наряду с кошечками и собачками души не чают в лошадях.

Многие люди наряду с кошечками и собачками души не чают в лошадях. Владельцы кошек и собак знают, как это весело наряжать своего четвероногого друга в смешные наряды, а лошади чем хуже? Лошади в маскарадных костюмах выглядят даже ещё смешнее! Предлагаем вашему вниманию коллекцию фотографий забавных лошадей в креативных костюмах, созданных их творческими владельцами, чья фантазия не знает границ. Хотя может это сами лошади не хотят, чтобы их обнаружили, вы же никогда не подумаете, что пират, лев или пудель, съели вашу морковку.