Забавные лентяи, у которых смекалка работает так, как надо рассмешат вас до слез.

Лень - двигатель прогресса. В этом крылатом выражение кроется глубокая истина. Человечество, благодаря своей лени, придумало множество полезных изобретений, которые облегчают нам жизнь. Но не всегда лень толкает нас на гениальные идеи. Как правило, это - полный ужас, когда мы делаем что-то, лишь бы ничего не делать. У ленивых героев этой подборки смекалка работает так, как надо, а потому в их голову регулярно приходят различные идеи, помогающие облегчить им жизнь.