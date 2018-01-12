Уморительные фотобомбы с собаками.
Что может быть забавнее, чем испортить чье-нибудь фото, каким-нибудь безумным или остроумным способом? Собаки, которые очень вовремя влезли в кадр.
Что может быть забавнее, чем испортить чье-нибудь фото, каким-нибудь безумным или остроумным способом? Собаки, которые очень вовремя влезли в кадр.
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