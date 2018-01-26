Прикольные объявления, которые поднимут вам настроение.
Коллекция приколов и маразмов из рекламно-маркетингового мира и повседневной жизни людей неуклонно пополняется! И сейчас вы увидите очередную порцию смешных картинок!
Коллекция приколов и маразмов из рекламно-маркетингового мира и повседневной жизни людей неуклонно пополняется! И сейчас вы увидите очередную порцию смешных картинок!
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