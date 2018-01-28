Дети — самые несчастные гости свадеб.
Единственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, — маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.
Единственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, — маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.
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