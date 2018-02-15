Хильда — пышка, которая украшала американские альбомы и календари с 1950-х и до конца 1980-х годов.

Художник-иллюстратор Дуэйн Брайерс (Duane Bryers) в XX веке был одной из самых значимых фигур в мире искусства. Именно его перу принадлежит образ Хильды — пышки, которая украшала американские альбомы и календари с 1950-х и до конца 1980-х годов. Рыжеволосая полненькая модель мало того, что не вписывалась в общепринятые стандарты красоты, она еще и не могла похвастаться грациозностью и природным шармом. Ей были присущи неуклюжесть и забавность, ее движения казались нескладными, но все равно очень милыми и забавными. Хильда — это девушка, которая почти полностью вписывалась в образ "pin up", и которая смогла обворожить едва ли не весь западный мир.