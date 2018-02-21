Забавные фотографии странных и прикольных модников из метро.

Пассажиры метро - без сомнения, самые отважные люди на планете! Ведь только обладая изрядной долей смелости (или крайней степенью пофигизма?) можно спокойно ездить в метро, когда вокруг тебя столько ярких, экстраординарных людей! Впрочем, возможно, со временем чувство удивления притупляется, ведь невозможно же изумляться подобным модникам и модницам каждый день! Перед вами очередная подборка фотографий странных и модных граждан, которых можно встретить в метро.