Забавные фотографии актов собачьего разгула, которые попали в кадр.

Забавные фотографии актов собачьего разгула, которые попали в кадр. Уходя из дома, внимательно посмотрите на своего "лучшего друга человека". Как бы сильно он вас ни любил, как бы сильно вы его ни любили и какими бы преданными ни были его глаза, знайте - когда вы вернетесь, ваш дом или квартира могут быть немного… э-э-э… видоизменены. Долгое время мы, люди, оставались в неведении, КАК эти милые и верные существа могут творить такое! Разорванные подушки, бардак в ванной, хаос на кухне…