Парни вынуждены фотографировать своих девушек для Инстаграм.

Каждый день ты видишь сотни и тысячи гламурных и не очень фото в Инстаграме. Листая ленту своих друзей или знаменитостей, ты когда-нибудь задумывался, кто делает все эти снимки? Ведь сами себя они же не так часто фотографируют. Да и отличить фото, сделанное при помощи селфи-палки от другого не составит проблемы. Иногда девушки просят своих подруг, чтобы они щелкнули их, но чаще всего этим занимаются парни. Ради своих возлюбленных они готовы валяться на земле, подолгу сидеть или стоять в совершенно неудобной позе. Если дама потребовала красивое фото, ей не откажешь.