Малые дети во взрослом теле на снимках Полли Борланд.

Портретный фотограф Полли Борланд (Polly Borland) сделала серию снимков, чтобы исследовать сюрреалистический мир взрослых детей. На многих снимках «инфантилисты» (взрослые, которые играют роль детей) запечатлены в одежде больших размеров, но детских фасонов, в подгузниках и с пустышками. Удивительно, но большинство этих «детишек» совершенно нормально ведут себя в обществе и работают водителями грузовиков, бухгалтерами и учителями. В настоящее время фото демонстрируются в галерее MIER в Калифорнии, они направлены на то, чтобы показать, как «обнаженное, взрослое мужское тело» слилось с «невинностью и уязвимостью младенца».