Свежая подборка убойных демотиваторов.
Что может быть круче порции свеженьких демотиваторов? Да ничего! Именно поэтому мы уже собрали урожай самых свежих демотиваторов и спешим ими поделиться как можно скорее. Погналиии!
Что может быть круче порции свеженьких демотиваторов? Да ничего! Именно поэтому мы уже собрали урожай самых свежих демотиваторов и спешим ими поделиться как можно скорее. Погналиии!
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