Невозможно сдержать смех: только посмотрите что сделал робот-пылесос со щенком

Кому крепкий сон, а кому - обязательная работа! Робот-пылесос был занят своей основной функцией — уборкой дома. Но тут на его пути попался спящий щенок Гоуж. Кроха провел очень активно прошлый день и сейчас спал без задних лап. Вот, что произошло когда робот-пылесос и спящий щенок столкнулись...