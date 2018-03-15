Смешные и нелепые романтические фотографии.

Свидание двоих влюблённых — это прекрасное событие, наполненное любовью, счастьем и теплом. Однако, судя по этим фотографиям, иногда во время свиданий происходят весьма забавные и курьёзные моменты!