Смешные и нелепые романтические фотографии.
Свидание двоих влюблённых — это прекрасное событие, наполненное любовью, счастьем и теплом. Однако, судя по этим фотографиям, иногда во время свиданий происходят весьма забавные и курьёзные моменты!
Свидание двоих влюблённых — это прекрасное событие, наполненное любовью, счастьем и теплом. Однако, судя по этим фотографиям, иногда во время свиданий происходят весьма забавные и курьёзные моменты!
|
Эмма Стоун снялась в пустыне для Louis Vuitton
Магия макияжа: как легко и быстро стать красоткой (Фото)
Смешно до слез: прикольные снимки маленькой девочки с пуделем
Смешно до слез: забавные парни веселятся и радуются жизни
Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
Потрясающий дом на склоне горного хребта, в котором можно жить с семьей (Фото)
Невозможно сдержать смех: свадебные курьезные снимки
Правдивые иллюстрации, которые показывают истинное лицо нашего мира (Фото)
Можно лопнуть со смеху: женщины и животные, которые не подружились
Названы главные причины смерти во время секса
Дух захватывает: снимки необычного поселка Мескальтитан (Фото)
Смех да и только: как работники зоопарка веселется в свободное время
Самая красивая улица в мире (Фото)
Хрустальная красота: яркие птички колибри (Фото)
Маленькие красотки в образах Диснеевских принцесс (Фото)
Смешно и странно: самые нелепые статуи в мире
Звезды проекта "Танцы со звездами" примерили стильные образы итальянского бренда Diesel
Прекратите грустить: вечерние анекдоты 15 марта
Золотая молодежь ЮАР, которая себе ни в чем не отказывает (Фото)
Чарующая простота: советские красавицы во всей красе (Фото)
Вы будете дико смеяться: позитивные собачки, которых поймали с поличным
Смех да и только: прикольные собаки, которые ведут себя как люди
Не бойтесь много смеяться: забавная Селеста Барбер пародирует звезд Instagram
Такого вы еще не видели: удивительные существа и явления нашей планеты (Фото)
Потрясающие ретро-фотографии модников и модниц 20-70-ых годов (Фото)