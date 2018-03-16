Забавная подборка прикольных панорамных снимков.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
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