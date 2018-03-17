Подборка снимков, на которых запечатлены моменты, что просто запрограммированы раздражать каждого из нас.

Подборка снимков, на которых запечатлены моменты, что просто запрограммированы раздражать каждого из нас. Ну почему этот мир не может быть совершенным? Почему всегда находятся вещи, которые выбивают из колеи и раздражают настолько, что хочется пробить кулаком дыру в стене. Конечно, едва ли на свете есть такие оголтелые перфекционисты, готовые это сделать, но те, кто относят себя к таковым, наверняка будут съеживаться при просмотре этих фотографий. Даже если вы не считаете себя перфекционистом, ваш мозг запрограммирован на то, чтобы предпочесть вещи в правильном порядке, а все остальное может попасть в "раздражающую" категорию.