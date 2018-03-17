Ржачная фотоподборка, которая покажет вам, как на самом деле выглядят вещи из интернет-магазинов.

Ржачная фотоподборка, которая покажет вам, как на самом деле выглядят вещи из интернет-магазинов. С появлением интернета процесс покупок всего человечества изменился навсегда. Сегодня не надо идти в магазин, чтобы что-либо купить, для этого достаточно просто сделать заказ в интернете и вам доставят его прямо к вашей двери. Но, к сожалению, тут не все так радужно. В покупках в интернете есть один огромный минус — вы не можете лично взглянуть на товар перед покупкой и вы вынуждены верить на слово продавцу и надеяться на его честность. Но там где деньги, нет места честности, это как никто другой знают китайские продавцы и прочие товарищи, движимые лишь жаждой наживы.