Забавная подборка самого яркого любителя цветных носочков - канадского политика Джастина Трюдо.

Забавная подборка самого яркого любителя цветных носочков - канадского политика Джастина Трюдо. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо - один из самых ярких публичных политиков нового времени. Особого внимания заслуживает его умение одеваться: универсальные темно-синие костюмы и классические ботинки канадец сочетает с разнокалиберными веселыми носками. Из незаметного аксессуара Трюдо превратил их в площадку для высказываний и простое оружие для завоевания всеобщего восхищения.