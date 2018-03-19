Если каждая такая женщина видит себя эдакой кошечкой соблазнительницей, то мужчины примеряют образ суровых мачо, где сила, власть и деньги должны быть продемонстрированы любой ценой.

Мы с вами очень часто видим фотографии женщин с сайтов знакомств, от которых просто волосы на голове шевелятся, но нужно отметить, что мужчины также могут фотографироваться так, что просто поражаешься полету их фантазии. Если каждая такая женщина видит себя эдакой кошечкой соблазнительницей, то мужчины примеряют образ суровых мачо, где сила, власть и деньги должны быть продемонстрированы любой ценой.