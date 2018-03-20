Смешные фотографии девушек, которые навсегда останутся в вашем сердце.

На что только не готовы пойти девушки ради того, чтобы выглядеть хорошо. Это и многочасовые примерки одежды, и регулярные посещения салонов красоты, и, конечно же, тематические или постановочные фото в социальных сетях. Но иногда прекрасный пол в попытке запечатлеть себя во всей красе переходит любые мыслимые границе. В этот раз мы подготовили для вас большую подборку фотографий девушек, которые навсегда останутся в вашем сердце.