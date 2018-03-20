Предлагаем вашему вниманию безумные стоковые фотографии, которые слишком странные для того, чтобы использовать их в реальном проекте.

Как только люди начали заниматься веб-дизайном и всем, что с ним связано, они поняли, что неплохо было бы не фотографировать самим, а просто купить готовое оригинальное фото. Именно для этого были изобретены стоковые фото, приобрести которые может каждый и использовать их на свое усмотрение. Безусловно, это очень удобно, особенно когда находишь фотографии по своей теме, но где можно использовать эти нелепые стоковые фото? Предлагаем вашему вниманию безумные стоковые фотографии, которые слишком странные для того, чтобы использовать их в реальном проекте.