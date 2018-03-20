Смешные и внезапные провалы полностью прибивших людей изнутри ждут вас далее.

В жизни каждого человека случаются такие моменты, когда из-за внезапного провала частичка нашей души умирает. Мы чувствуем себя опустошёнными, и наши головы беспощадно штурмует мысль "Ну как же так". Например, когда вы хотели погладить котейку, а он ушел, или когда предложили девушке встретиться, а она сказала "нет". Несмотря на всю трагичность, эти моменты бывают довольно смешными, особенно когда они случаются не с тобой. Смешные и внезапные провалы полностью прибивших людей изнутри ждут вас далее.