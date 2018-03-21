Прикольные ситуации с собаками заряжают позитивом.
Собака не только друг человека, но и источник неиссякаемого веселья для хозяев и просто случайных свидетелей происходящего.
Собака не только друг человека, но и источник неиссякаемого веселья для хозяев и просто случайных свидетелей происходящего.
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