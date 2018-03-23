Необычный фотоальбом 4-летней японки, от которого на лице появляется улыбка.

Как только фотограф становится папой, особенно папой прелестной дочурки, ему больше не нужно искать моделей для фотосессий! И это вновь доказал японский фотограф Тоёкацу Нагано, создавший потрясающий фотоальбом со снимками своей 4-летней дочери Канны. Фотоальбом называется просто: «Моя дочь Канна», и этого довольно, потому что очарования малютки достаточно, чтобы вызвать умиление у зрителя. Однако папочка решил, что без декораций и реквизита фото будут неполными, поэтому все снимки хоть и делаются на одном месте на дороге, «модель» постоянно взаимодействует с различными и зачастую довольно забавными предметами. Надо сказать, фотогеничность и обаяние девочки все равно привлекают внимание больше всего.