20 странных свадебных фотографий, глядя на которые вам тут же расхочется жениться.

Одна из самых беспощадных вещей, которая есть в России это свадьба. Что же в ней такого беспощадного, спросите вы? Да хотя бы чего стоят «шедевры» криворуких фотографов и гуру фотошопа, которые неустанно удивляют гениальными идеями и задумками в сфере свадебной фотографии. Мало им знаменитой «невесты на ладошке», над которой смеётся весь мир, так они пошли дальше и придумали ещё полсотни нелепых ракурсов с участием жениха, невесты и присутствующих гостей.