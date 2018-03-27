Все эти люди могут считать себя настоящими везунчиками.
Все эти люди могут считать себя настоящими везунчиками. Только взгляните на то, как сильно им повезло в различных ситуациях, которые могут приключиться с каждым.
Все эти люди могут считать себя настоящими везунчиками. Только взгляните на то, как сильно им повезло в различных ситуациях, которые могут приключиться с каждым.
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