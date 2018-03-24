Неудавшиеся панорамные снимки, которые веселят.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
Пытаясь сделать панорамные фотографии, мы нередко получаем искаженные изображения. Очередная коллекция невиданных существ.
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