Эта смешная подборка поднимет настроение.
Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни.
Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас в повседневной жизни.
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