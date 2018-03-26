Курьезные покупки из Интернета.
Интернет-покупки сродни лотерее. Мало того, что товар не пощупать, так еще не известно в каком состоянии покупка доберется до места назначения. Эти люди попробовали и обожглись.
Интернет-покупки сродни лотерее. Мало того, что товар не пощупать, так еще не известно в каком состоянии покупка доберется до места назначения. Эти люди попробовали и обожглись.
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