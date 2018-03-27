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Иногда прикольные фотографии получаются тогда, когда ждёшь этого меньше всего! В этой коллекции снимков — несколько ярких примеров вовремя нажатой кнопки "пуск"!
Иногда прикольные фотографии получаются тогда, когда ждёшь этого меньше всего! В этой коллекции снимков — несколько ярких примеров вовремя нажатой кнопки "пуск"!
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