У этих чудаков есть чему поучиться, например - сохранять самообладание в любой ситуации.
У этих чудаков есть чему поучиться, например - сохранять самообладание в любой ситуации.
У этих чудаков есть чему поучиться, например - сохранять самообладание в любой ситуации.
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